Cristiano Ronaldo in Cina, biglietti polverizzati per le due amichevoli dell'Al Nassr

Cristiano Ronaldo si prepara al bagno di folla in terra cinese, dove l'Al Nassr disputerà presto due gare amichevoli contro Shangai Shenua e Zhejiang. Per CR7, l'ennesima occasione per dimostrare di essere un giocatore più che integro fisicamente, a pochi mesi dall'inizio di Euro 2024. Come previsto, tutti i biglietti per gli eventi sono stati polverizzati nel giro di qualche minuto.