Coppa del Re, Simeone batte Ancelotti: Atletico Madrid ai quarti di finale

L'Atletico Madrid batte il Real Madrid nel derby di Coppa del Re e vola ai quarti di finale. Gli uomini di Simeone si impongono 4-2 ai tempi supplementari. A sbloccare il risultato è una rete di Lyno, arrivata al 39', grazie ad una deviazione ravvicinata. Gli uomini di Ancelotti reagiscono e trovano il pareggio in chiusura di primo tempo, sfruttando un'autorete di Oblak, protagonista di un goffo intervento su una punizione di Modric. Nella ripresa anche la difesa del Real combina un pasticcio: Morata sfrutta un'incomprensione tra Rudiger e il portiere Lunin, per insaccare a porta vuota. All'81' Ancelotti inserisce Joselu per Rodrygo ed un minuto dopo, l'attaccante del Real si avventa su un cross di Bellingham e di testa pareggia. Si va ai supplementari e poco prima della fine del primo tempo, Griezmann si inventa un gol da fuoriclasse puro. Al 119' arriva anche la quarta rete, con Riquelme che chiude alla perfezione un contropiede.