LONDRA (REGNO UNITO) - Grazie all'1-1 maturato al Craven Cottage nella semifinale di ritorno ed in virtù del successo (2-1) della gara d'andata, il Liverpool si qualifica per la quattordicesima volta nella sua storia alla finale della Carabao Cup. Gli uomini di Klopp (che hanno portatoa casa il trofeo in nove edizioni) affronteranno il Chelsea, che ha eliminato il Middlesbrough.