Benitez sull'addio di Klopp al Liverpool: "So cosa è successo"

In Inghilterra si continua a parlare della scelta di Jurgen Klopp di lasciare il Liverpool al termine di questa stagione. L'allenatore tedesco lo ha comunicato ufficialmente spiegando che il motivo alla base di tale decisione era quello di essere "a corto di energia". Ma Rafa Benitez , che ha vinto la Champions League alla guida dei Reds, rivela che conosce i retroscena della sua scelta, motivi interni che però non rivela.

Cosa ha detto Benitez su Klopp?

"Ho un vantaggio, conosco diverse persone a Liverpool" ha spiegato l'ex allenatore del Napoli, oggi alla guida del Celta Vigo. "Più o meno so cosa è successo. Conosco qualcos'altro da dentro. Klopp da tedesco ha avvisato in tempo per dare tempo e modo al suo club di riorganizzarsi. Non è stato uno shock". Benitez dunque lascia intendere di sapere diverse cose, ma non si sbilancia e non le rende pubbliche.