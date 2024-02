Salta la sfida da sogno tra Messi e Ronaldo a Riyad: tutti i dettagli

RIYAD (ARABIA SAUDITA) - La sfida tra Leo Messi e Cristiano Ronaldo, non andrà in scena oggi. Alle ore 19:00, alla Kingdom Arena di Riyad è infatti in programma l'amichevole tra l'Al-Nassr, club in cui milita il portoghese e l'Inter Miami di Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets e Jordi Alba. Il match (soprannominato The Last dance) era stato studiato per vedere i due grandi protagonisti del calcio mondiale affrontarsi in una gara amichevole.