Segna di rabona, ma il gol non gli viene attribuito. I social esplodono: "E' un'ingiustizia"

Ha dell'incredibile quello che è successo ieri sera in Championship, nella Serie B inglese, durante Rotherham-Hull. Gli ospiti era sotto 1-0, ma a un certo punto si è accesa la stella Jaden Philogene, che al 71' ha segnato con una robana fuori da ogni logica. Il giocatore ha esultato e poi ha festaggiato il successo perché il suo compagno di squadra Ohio ha realizzato il punto del 2-1 quattro minuti dopo la sua magia. A Philogene però non è stato attribuito il gol. L'arbitro, infatti, ha visto una deviazione impercettibile con la spalla di Cameron Humphreys, al quale è stato assegnato l'autogol. I social sono insorti perché Philogene aveva tirato in porta. "E' un'ingiustizia", è stato il commento unanime su X.