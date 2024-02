Bufera Var in Argentina, Balbo non ci sta: "Guardavano il Grande Fratello..."

BUENOS AIRES (ARGENTINA) - "L'arbitro? Non ci hanno dato due rigori netti, li ho visti solo nello spogliatoio. Forse quelli del Var stavano guardando il Grande Fratello. Ma è anche colpa nostra: il primo gol è stato una vergogna, ci hanno colti di sorpresa a inizio partita". Sono le durissime parole in conferenza stampa di Abel Balbo, ex attaccante della Roma e allenatore degli argentini del Central Cordoba, che esprime tutto il suo disappunto per l'utilizzo della tecnologia in campo. I bianconeri di Santiago del Estero sono stati sconfitti 2-0 dal Boca Juniors nella quinta giornata della Coppa di Lega.