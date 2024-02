Mbappé, non solo Real Madrid: un suo emissario incontra il City

Sabato sera, a Nantes, Kylian Mbappé è partito dalla panchina. Nessuna punizione per aver comunicato al Psg che andrà via a fine stagione, quando gli scadrà il contratto, ma soltanto una scelta tecnica di Luis Enrique che ha voluto dare un po’ di riposo al fuoriclasse di Bondy dopo la sfida di Champions contro la Real Sociedad. Entrato nella ripresa, s’è procurato un rigore e l’ha trasformato, mettendo come al solito il suo marchio sulla partita.