Mente sul profilo del sito di appuntamenti: la decisione del Besiktas è brutale

Clamoroso in Turchia, dove il Besiktas ha annunciato di aver risolto il contratto di Emirhan Delibas , giovane di grande prospettiva. A far discutere è il motivo della separazione tra il calciatore e il club, legato ad un sito d'incontri .

Besiktas, giocatore licenziato per un sito d'incontri

Il club ha infatti trovato il profilo di Delibas su Bubble, noto sito di incontri online, che riportava aperatemente la sua posizione di lavoro al Besiktas, con foto all'interno del centro sportivo. “Ci siamo separati di comune accordo dal calciatore professionista Emirhan Delibas. Gli auguriamo successo nella sua futura carriera“, il comunicato del club che non ha fornito ulteriori dettagli. Delibas si è difeso parlando di un account fake, non gestito da lui: "Respingo le calunnie fatte da account falsi e vorrei affermare che la mia lealtà verso la mia squadra non può essere messa in discussione. Il Besiktas è una responsabilità per me, il vostro amore e sostegno sono sempre stati la mia più grande motivazione".