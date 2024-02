Guardiola chiede scusa in conferenza: “È la prima volta in 8 anni che succede…”

Le parole hanno un peso. Lo sa bene Kalvin Phillips e lo sa bene anche l'allenatore del Manchester City Pep Guardiola che proprio per le sue parole ha voluto chiedere scusa pubblicamente. I fatti fanno riferimento al post Mondiale in Qatar del 2022 quando il calciatore era tornato leggermente in sovrappeso. Una situazione che non era piaicuta al club e che Guardiola aveva sottolineato pubblicamente.