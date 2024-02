Messi e Suarez show a Miami: è tornata la coppia del Barcellona

Si intravede già nitida l'impronta del talento di Leo Messi per l'apertura ufficiale della Mls 2024. L'attaccante argentino, pur senza segnare, è stato il grande protagonista della sfida tra Inter Miami e Real Salt Lake, gara finita 2-0 per la formazione della Pulce. Alleato di show l'ex compagno al Barcellona, Luis Suarez. I due insieme si sono divertiti come ai tempi della Liga e della Champions League.