Clamoroso in Qatar, presidente entra in campo per contestare l'arbitro!

Cosa è successo durante Al Wakrah-Al Sadd?

Nel corso del match, l'arbitro ha assegnato un calcio di rigore in favore dell'Al Sadd. Questa decisione ha fatto infuriare il presidente dell'Al Wakrah, lo sceicco Khalifa bin Hassan Al-Thani, che è sceso in campo per protestare platealmente contro il direttore di gara. Il match è stato temporaneamente sospeso, in attesa che il massimo dirigente uscisse dal terreno di gioco. L'attesa avrà fatto deconcentrare Akram Afif, visto che successivamente ha sbagliato il tiro dagli undici metri. La partita è terminata col punteggio di 0-0.