Coppa del Re, Maiorca prima finalista: Real Sociedad ko ai rigori

SAN SEBASTIAN (SPAGNA) - È il Maiorca la prima finalista di Coppa del Re . Una grande impresa per la squadra dell'ex laziale Muriqi (mandato in campo al 64' da Alguacil), che dopo lo 0-0 della semifinale di andata giocata in casa è andata a pareggiare 1-1 sul campo della Real Sociedad battuta poi ai calci di rigore .

Real Sociedad-Maiorca 5-6 dcr (1-1), tabellino e statistiche

Real Sociedad ko ai rigori, Maiorca in finale

Primo tempo equilibrato, con poche emozioni. All'ultimo minuto, calcio di rigore per la Real Sociedad: Mendez si lascia ipnotizzare da Greif, che respinge. Passato lo spavento, gli ospiti si gettano all'attacco e ad inizio ripresa trovano il gol con Gonzalez, che svetta di testa su assist di Costa. Tra i padroni di casa entra Oyarzabal, che al 70' trova il gol del pareggio con una splendida incursione ed un tiro in diagonale. L'equilibrio regge poi nei supplementari e ai calci di rigore è decisivo l'errore proprio di Oyarzabal: tutti gli altri (MUriqi compreso) segnano e alla fine a far festa è il Maiorca che ora aspetta di sapere chi dovrà sfidare in finale tra Athletic Bilbao e Atletico Madrid, con i baschi che domani (29 febbraio) ospiteranno gli eurorivali dell'Inter forti dell'1-0 ottenuto in trasferta nel primo round.