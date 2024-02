Come si ferma Mbappé al Real? L'intelligenza artificiale consiglia 4 difensori al Barcellona

La Liga si prepara ad accogliere Kylian Mbappé che a fine stagione lascerà il Paris Saint-Germain e molto probabilmente realizzerà il suo sogno di vestire la maglia del Real Madrid . Ma come si potrà fermare il campione francese che fa dello sprint e della velocità in campo aperto le sue armi migliori?

Quali sono i difensori "consigliati" al Barcellona?

Il Mundo Deportivo fa sapere che attraverso l'intelligenza artificiale sono emersi quattro giocatori per il Barcellona, storica rivale del Real Madrid, utili per arginare Mbappé, una specie di "antidoto" sul campo al talento ex Monaco in vista delle prossime sfide tra le due squadre.

L'intelligenza artificiale ha consigliato, in base a vari parametri, Achraf Hakimi, Virgilio van Dijk, Kalidou Koulibaly e Ruben Dias. Tutti difensori che per caratteristiche, tra fisicità e velocità, hanno le qualità per fermare Mbappé. Almeno sulla carta. Almeno secondo l'intelligenza artificiale.