Barcellona, svolta storica? Decisione a sorpresa per le prossime maglie

Possibile svolta storica per il Barcellona . Il club di Laporta starebbe pensando di interrompere il proprio rapporto con la Nike che dura dal 1998 . Il motivo è economico: il club spagnolo è convinto che producendo in proprio le maglie potrebbe guadagnare più degli 85 milioni che attualmente riceve dal brand americano.

La decisione del Barcellona: novità a breve

Ci sono altri famosi marchi pronti ad approfittarne ma, come scrive Sport, il Barcellona starebbe pensando di creare un marchio autonomo, autoproducendo le maglie e il materiale da gioco attraverso Blm. In Italia il Napoli prese questa decisione nel 2021 al termine del rapporto con Kappa. Ora in Spagna ci pensa seriamente il Barcellona. La decisione dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.