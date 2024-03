Salta sull'avversario: le incredibili espulsioni in Brasile

Episodio a dir poco curioso quello registrato nel campionato di Serie C brasiliana, nel corso della sfida tra Baraunas e America , terminata sul punteggio di 0-0. Leo Bahia , attaccante dei padroni di casa, è salito sulle spalle del diretto avversario, Rafael Jansen , dopo aver perso un contrasto, finendo per provocare la reazione della squadra ospite.

Salta sull'avversario e si scatena una rissa furibonda: è successo in Brasile

Ha dell'incredibile quanto successo in Brasile, nel campionato equiparabile alla nostra Serie C. Bahia, centravanti del Baraunas, ha perso un contrasto e nello slancio è finito per salire sulle spalle di Jansen, che gli aveva appena soffiato la sfera. Una scena che ha scatenato l'ilarità degli appassionati di calcio sul web, ma ha anche provocato una rissa furibonda sul campo. Alla fine, l'arbitro del match è stato costretto ad espellere entrambi i protagonisti della vicenda, venuti alle mani.