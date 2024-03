Violenza tra i dilettanti in Francia: 30 anni di squalifica per un calciatore!

Ha dell'incredibile quanto accaduto nel corso del match tra Champigny e Union Sportive d'Ormesson, valido per la seconda divisione del campionato distrettuale senior francese. La sfida si è giocata lo scorso 28 gennaio ed è stata "macchiata" da un episodio clamoroso. Un calciatore dello Champigny è stato espulso a dieci minuti dalla fine per doppio giallo. Al termine della partita, è rientrato in campo per aggredire l'arbitro e gli assistenti.