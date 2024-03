Follia in Turchia, invasione degli ultras del Trabzonspor: i giocatori del Fenerbahce li affrontano

In Turchia il Fenerbahce ha superato il Trabzonspor in trasferta nella trentesima giornata del campionto turco: decisiva la rete di Batshuayi nel finale per la vittoria della squadra ospite. Al termine della partita, però, è accaduto l'inimmaginabile: l'esultanza dei giocatori, infatti, è stata bloccata dall'invasione di alcuni ultras della squadra di casa.