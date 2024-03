Milei attacca Riquelme: "Fa godere i tifosi del River". La risposta è scioccante

Il presidente dell'Argentina e quello del Boca Juniors non sono mai andati d'accordo. Tra Javier Milei e Juan Roman Riquelme non corre buon sangue, più per interessi del numero uno argentino che per altro. Il politico, grande amico di Macri , ha sempre sostenuto la sua candidatura a presidente del Boca, squadra che tifa fin da piccolo. Macrì però ha perso contro Riquelme, e ora Milei si sfoga contro di lui.

Milei attacca, Riquelme risponde

In un'intervista ai microfoni di La Nacion ha detto: "La cattiva gestione di Riquelme sta riempiendo di gioia il River. Per questo ero andato a votare a favore del candidato Macri. I tifosi del River vogliono che la presidenza di Riquelme sia eterna". Non si è fatta attendere la risposta, molto più diplomatica, di Riquelme a DSports: "Auguro a Milei tutta la fortuna del mondo perché sono argentino e voglio che faccia bene. Che un presidente si ricordi di me e conosca il mio nome, per me è molto. Spero che Milei possa far vivere meglio gli argentini".