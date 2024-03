"Bayern Monaco, contatto con De Zerbi per la prossima stagione"

Contatto diretto tra il Bayern Monaco e Roberto De Zerbi. Non c'è solo il nome di Xabi Alonso , il tecnico dei record del Bayer Leverkusen capolista in Bundesliga , nell'elenco dei bavaresi per il dopo Tuchel . Secondo la Bild, infatti, un altro serio candidato è l'attuale allenatore del Brighton .

Cosa scrive la Bild sul Bayern e De Zerbi?

Ci sarebbe già stato un primo approccio tra le parti, un contatto con l'ex tecnico del Sassuolo che da diversi mesi, per il lavoro che sta svolgendo in Premier League, è seguito un po' ovunque. In Spagna, ad esempio, lo avevano accostato anche ad un'altra panchina di prestigio: quella del Barcellona. Ora spunta il Bayern per De Zerbi.