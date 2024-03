Lettonia-Liechtenstein: clamoroso autogol dopo 14 secondi

L'incredibile autorete dopo quattordici secondi

Il difensore, per evitare il pressing avversario, ha cercato di servire il proprio portiere Steinbors. Quest'ultimo si era accentrato per ricevere il passaggio, lasciando la porta sguarnita. Ma la palla servitagli dal compagno era indirizzata all'interno della porta e dopo aver toccato il palo, è terminata in fondo alla rete: tra lo stupore generale.