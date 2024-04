Turchia, decisione a sorpresa: arbitri stranieri al Var per gare rischiose, il motivo

Ci sono conseguenze nette nel campionato turco dopo le polemiche degli ultimi giorni. La federazione turca, infatti, ha annunciato che, da qui al termine del campionato, al Var ci saranno arbitri stranieri. Non per tutte le partite, ma solo per quelle di cartellino e ad alto rischio per il campionato. La decisione è arrivata dopo che i dirigenti del Fenerbahce hanno messo in discussione l'operato degli arbitri designati al Var nell'ultimo turno.