Barton attacca Messi: "È stato geneticamente modificato con gli steroidi fin da giovane"

Joey Barton non è nuovo a uscite e comportamenti oltre le righe . L'ex calciatore, tra le altre, di Manchester City e Newcastle United stavolta ha attaccato Lionel Messi, non proprio l'ultimo arrivato, durante il suo podcast Common Sense. Secondo l'inglese tutta la carriera dell'argentino sarebbe da mettere in dubbio .

Barton contro Messi: "Prendeve steroidi fin da giovane"

"Per me dovrebbe esserci un grande asterisco - ha affermato Barton - accanto al nome di Messi, perché prendeva steroidi e cose del genere. Messi è stato geneticamente modificato in giovane età. Gli è stato somministrato l'ormone della crescita e ha preso tutti i tipi di farmaci per crescere. Per quanto ne so, nessun altro lo ha fatto. Se lo avessero lasciato crescere in modo naturale e lo avessero lasciato mangiare con cene a base di arrosto, o qualsiasi altra cosa, non sarebbe stato abbastanza grande per fare quello che ha fatto".