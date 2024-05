Bernardeschi, altro show: ennesimo gol, poi colpo di scena nel finale

Gol e rosso per Federico Bernardeschi nell'ultima gara del suo Toronto con il rientro in campo di Lorenzo Insigne nel finale due mesi dopo l'infortunio . Protagonista ancora una volta l'ex Juventus che prima segna da posizione ravvicinata e poi, nel finale, per doppio giallo, rimedia l'espulsione a macchiare l'ennesima prova per lui positiva.

La partita di Bernardeschi: il racconto

Finisce 3-2 la partita per gli ospiti, proprio di Bernardeschi la rete con la quale il Toronto, sotto 2-0 in casa, aveva accorciato le distanze, poi è arrivato il 3-1 di Perea e infine il definitivo 3-2 di Petretta. Al nono minuto di recupero, con gli animi accesi, la seconda ammonizione e dunque il rosso per Bernardeschi. Che in questo avvio di campionato ha messo in mostra tutte le sue qualità e continua a sorprendere. Tanti elogi per lui sui social per l'ennesima rete nonostante l'espulsione nel finale.