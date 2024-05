Il Fenerbahce ci prova con Mourinho: offerta per allenare in Turchia

Aziz Yildirim, candidato alla presidenza del Fenerbahce, vorrebbe José Mourinho come allenatore della squadra turca: "Il Fenerbahçe ora deve competere in Europa prendendo grandi allenatori - ha detto Yildirim ad Haber Global - ho incontrato José Mourinho faccia a faccia la settimana scorsa, abbiamo parlato per oltre due ore. Gli ho detto: ‘Il Fenerbahce ha bisogno di te, ma anche tu hai bisogno del Fenerbahce’. Mourinho ha detto di aver visto la partita contro il Konyaspor dal vivo. Sta studiando il club".