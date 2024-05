Ufficiale, Giroud al Los Angeles FC: i dettagli

Giroud al Los Angelese FC: le prime parole

Queste le sue prime parole pubblicato sulla pagina Instagram del Los Angelese FC: "Ciao a tutti. Non vedo l'ora di vedervi tutti allo stadio. Spero che i ragazzi faranno del loro meglio fino a che non arrivi io. Farò del mio meglio per aiutare la squadra a raggiungere i nostri obiettivi. Let's go Black and Gold". Ora in casa Milan si pensa all'erede del numero 9: in cima alla lista c'è David, ma piace anche al Napoli (QUI i dettagli).