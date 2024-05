Incredibile in Mls: un procione entra in campo e nessuno riesce a fermarlo

Scena divertente in America. Durante la partita tra Philapelphia Union e New York City entra improvvisamente in campo un procione. Il gioco si ferma per diversi minuti perché nessuno riesce a fermare l'animale che spaventato corre per il campo con diversi addetti ai lavori che cercano di bloccarlo per farlo uscire dal rettangolo verde.