Insigne scatenato, festeggia la vittoria del Toronto in versione ultras

Il Toronto ha conquistato una importante vittoria contro il Montreal , grazie al roboante risultato per 5-1 che ha visto sugli scudi Bernardeschi con una tripletta. Il succeso è stato festeggiato a lungo nel post gara, in particolar modo da Insigne che si è scatenato.

Toronto, cosa ha fatto Insigne?

L'ex attaccante del Napoli ha indossati i panni del "capo ultras", festeggiando la vittoria a ritmo di tamburo e intonando cori. In stagione, Insigne ha messo a segno due reti e un assist in otto presenze totali. Il Toronto, invece, è al quinto posto della Mls con 22 punti conquistati in 14 partite.