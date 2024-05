Un post del Bayer Leverkusen fa arrabbiare i tifosi dell'Arsenal: i motivi

Pochi minuti dopo la vittoria della Premier League da parte del Manchester City, il Bayer Leverkusen posta una foto che fa arrabbiare i tifosi dell'Arsenal che fino alla fine ha sperato di conquistare il titolo in Inghilerra. La foto è quella di Granit Xhaka che qualche settimana fa alzava il trofeo relativo alla vittoria del campionato per la squadra di Xabi Alonso.

Cosa è successo dopo la vittoria del City?

Molti utenti hanno fatto notare che la tempistica del post non è stata casuale. Xhaka, infatti, ha vestito per 297 la maglia dell'Arsenal e quest'anno, alla sua prima stagione col Bayer, ha conquistato il titolo in Bundesliga con la sua squadra ancora imbattuta e prossima rivale dell'Atalanta nella finale di Europa League in programma mercoledì a Dublino.