Riappare in pubblico il giocatore sfigurato con l'acido: "Mi manca il calcio"

Faisal Halim non vuole mollare il sogno di giocare a pallone e segnare. L'attaccante è stato vittirma di un attentato con l'acido circa un mese fa. E' tornato a parlare durante una conferenza stampa andata in scena presso il Selangor Football Training Center, il quartier generale della sua squadra: "Mi manca il calcio, mi tremano le gambe e mi fa male il cuore". Le tempistiche per il ritorno in campo sono tracciate, il suo obiettivo è chiaro: "I medici mi hanno concesso un minimo di tre mesi per riprendermi abbastanza bene da poter tornare ad allenarmi. Il mio obiettivo è tornare tra poco più di un mese. Mi sto riprendendo velocemente, forse sono le preghiere di tutti che mi hanno aiutato”.