Hummels lascia il Borussia e scoppia a piangere sui social

Le parole di Hummels

Hummels ha lasciato un messaggio ai tifosi: "Cari tifosi, la mia permanenza in giallonero sta ormai giungendo al termine, dopo complessivamente oltre 13 anni. È stato un grande onore e una gioia per me aver giocato per il BVB per così tanto tempo e aver fatto parte del viaggio dal 13° posto nel gennaio 2008 a quello che è il Borussia Dortmund oggi. Questo club con i suoi tifosi è qualcosa di molto speciale e per me molto di più. Vorrei anche ringraziare tutti i dipendenti del BVB che fanno un ottimo lavoro per questo club e ovviamente tutti gli innumerevoli grandi allenatori e compagni di squadra fantastici che ho potuto incontrare qui. Incrocio le dita affinché vi ritroviate tutti a Borsigplatz per festeggiare il prima possibile. Fino ad allora farò il tifo da lontano e, spero, di tanto in tanto anche allo stadio. Mi mancherete".

Il messaggio social di Hummels

Sul suo profilo Instagram Hummels ha sia pubblicato una foto tra le storie in cui si mostra quasi in lacrime ed emozionato sia condiviso un post con un messaggio: "Più di 13 anni in giallonero stanno per finire. Abbiamo festeggiato insieme grandi titoli e vissuto un periodo indimenticabile con il BVB. I momenti condivisi durano per sempre. E saremo sempre il Borussia... Grazie di tutto!".