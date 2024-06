Fenerbahce, debutto con vittoria per Mourinho: in gol Dzeko

Inizia con una vittoria in rimonta l'avventura di José Mourinho sulla panchina del Fenerbahce: nella prima uscita stagionale, i vicecampioni di Turchia superano 2-1 in amichevole i rumeni del Petrolul. Sotto al 35' per effetto del gol di Mario Bratu, il Fenerbahce la ribalta: al 41' arriva il pari dell'ex Roma e Inter Edin Dzeko, al 57' completa la rimonta Miha Zajc, vecchia conoscenza della Serie A con le maglie di Empoli e Genoa.