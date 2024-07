Mourinho, la domanda a Gattuso: “Come fai?”. Poi l’amichevole finisce in rissa

Altro che amichevole. Una vera e propria rissa si era scatenata nel corso dell'amichevole tra Hajduk Spalato e Fenerbahce vinta dalla formazione croata per 1-0. Sono dovuti intervenire i due allenatori per fermare i calciatori. Due persone che si stimano e che si conoscono bene. Da una parte Rino Gattuso. Dall'altra José Mourinho . Entrambi sono entrati in campo per sedare gli animi e riportare la partita ad uno stato di necessaria calma.

La rivelazione di Gattuso su Mourinho

Tutto era nato da un confronto acceso tra Djiku e l'ex Inter Livaja. I due tecnici in occasione della gara hanno anche scambiato diverse battute. Il contenuto lo ha svelato proprio Gattuso. L'ex allenatore di Napoli e Marsiglia ha dichiarato a fine partita: "José mi ha chiesto come mai avessi scelto l'Hajduk e come avessi fatto dopo aver allenato Napoli e Marsiglia. Gli ho risposto che è come allenare il Real Madrid. I ragazzi mi rendono felice ogni mattina quando scendo in campo".