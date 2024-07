Mourinho e Dzeko fanno volare il Fenerbahce: poker allo Strasburgo

Il Fenerbahce di José Mourinho ha battuto lo Strasburgo 4-0 in amichevole a Graz . In archivio così il quarto test pre-campionato della squadra turca alla quale è bastato solo un tempo per sbarazzarsi dell'avversario di Ligue 1 : Szymaski ha aperto le marcature al 5', Tadic ha raddoppiato al 33', Kent al 37' e Dzeko al 45' hanno chiuso i conti.

Il Fenerbahce ritrova i big, vince e convince

Lo Strasburgo di Patrick Vieira, tredicesimo in classifica nell'ultima edizione della massimo campionato francese, non ha avuto scampo regalando il secondo successo nel corso della preparazione per il Fenerbahce che aveva finora perso contro i croati dell'Hajudk Split (0-1), pareggiato con gli austriaci dell'Admira (1-1) e battuto i rumeni del Petrolul (2-1). Buona la prima dello Special One con la possibilità di schierare Dzeko, Tadic, Soyuncu, Djiku e Fred.