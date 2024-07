Mbappé, problemi durante la presentazione: app Real in tilt

E' il giorno di Mbappé al Real Madrid , una presentazione destinata già a finire nella storia del calcio: in 85mila aspettano la prima uscita ufficiale del fuoriclasse francese con la maglia dei Blancos, un evento, uno show più che una semplice conferenza di presentazione. La grande attesa e il lungo conrteggiamento delle ultime estati terminano oggi, e i tifosi che non vedono l'ora di salutare il loro nuovo beniamino: sono già in delirio, talmente eccitati da mandare in tilt il web.

Mbappé manda in tilt il web

Dopo la vittoria dell'Europeo, in Spagna gli occhi puntano adesso sulla presentazione di Mbappé al Real Madrid. In 85mila allo stadio, il resto in streaming, crashando l'app RM Play dove il Real ha predisposto la diretta streaming dell'ex Psg: troppi tifosi connessi online per la conferenza, il sistema non ha retto e si è interrotto, sorprendendo anche i tecnici del Real, che si aspettavano un riscontro così importante ma forse non immaginavano tanto.