Nico Williams e Lamine Yamal insieme in vacanza: ecco dove sono andati

Nico Williams e Lamine Yamal erano già grandi amici prima della vittoria di Euro 2024 con la Spagna e il trionfo in terra tedesca ha rafforzato ulteriormente il loro rapporto. Dopo aver infatti trascorso una parte delle vacanze separati, con Nico che si è goduto il sole della Sardegna , i due hanno deciso di ritrovarsi per passare del tempo insieme.

Yamal e Williams insieme in vacanza: ecco dove

Nico è tornato a casa per un po', ma poi si è diretto a Marbella, dove ha incontrato il giovane talento del Barcellona Lamine Yamal. La loro amicizia si è consolidata, non solo in campo, ma anche nei momenti di relax e svago fuori dal contesto sportivo.