Bernardeschi e il caffè, le differenze in Italia e in America: il racconto è virale

Simpatico siparietto social. Su Tik Tok il Toronto pubblica un video in cui l'italiano Federico Bernardeschi spiega quelle che sono le abitudini nel suo paese sull'utilizzo del caffè. Bernardeschi cammina per la città col suo nuovo look, le treccine bionde, e spiega che bere cappuccino dopo le 11, in italia, "è illegale e si va direttamente in galera" dice ironizzando, chiaro riferimento ai tanti turisti che in Italia anche verso ora di pranzo ordinano il cappuccino, ovvero caffè con latte.