Incredibile Immobile, gol dopo 21 secondi all'esordio con il Besiktas!

TURCHIA - Ciro Immobile non tradisce, come ai tempi d'oro con la Lazio. L'ex capitano biancoceleste ha impiegato 21 secondi per lasciare il segno in Turchia nella prima uscita ufficiale con la nuova maglia del Besiktas. Un debutto coi fiocchi: doppietta in Supercoppa turca contro il Galatasaray sotto la curva dei suoi tifosi e conquista del suo primo trofeo.