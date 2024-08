Dalla Premier con il Leicester di Ranieri alla boxe: il 31 agosto il primo incontro

Nel 2016 era stato uno dei protagonisti della vittoria del Leicester City di Claudio Ranieri in Premier League , oggi - dopo il ritiro dal calcio giocato - si appresta a scendere sul ring per il suo primo incontro di boxe contro lo youtuber Danny Aarons.

Dal Leicester di Ranieri alla boxe

Stiamo parlando di Danny Simpson, terzino destro inglese che in carriera ha giocato anche nel Manchester United ai tempi di Cristiano Ronaldo: a 37 anni ha deciso di rimettersi in gioco in un altro sport e la sfid è in programma il prossimo 31 agosto a Dublino.