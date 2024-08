Tonali, scontata la squalifica: ecco quando può tornare in campo

Sandro Tonali sarà di nuovo a disposizione del Newcastle da mercoledì 28 agosto dopo avere scontato la squalifica di dieci mesi per scommesse. Lo rende noto in un comunicato il Newcastle, spiegando di avere "ricevuto conferma formale dalla Federazione italiana giuoco calcio (Figc) che la sanzione sportiva del giocatore durerà fino a martedì 27 agosto incluso". I Magpies sono attesi dalla trasferta sul campo del Nottingham Forest nel secondo turno della Coppa di Lega nella settimana che inizia lunedì 26 agosto (data ancora da confermare), prima di ospitare il Tottenham in Premier League al St. James' Park domenica 1 settembre.