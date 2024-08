Terrore in Francia: incendio al bar dello stadio, giocatori e tifosi in fuga

ORLEANS (FRANCIA) - Attimi di vero terrore, in Francia , allo ' Stade de la Source ' nel corso del match della seconda giornata del Championnat National (l'equivalente della Serie C italiana) disputato ieri, venerdì 23 agosto, tra i padroni di casa dell' Us Orleans e il Valenciennes . È il 43° minuto del primo tempo quando, sul risultato di 1-1, la partita viene inizialmente sospesa e poi definitivamente annullata. Il motivo? Uno spaventoso incendio scoppiato nel bar dell'impianto che ha costretto giocatori e tifosi alla fuga . Tanta paura ma, per fortuna, nessuna vittima .

Paura a Orleans: incendio al bar dello stadio, terrore sugli spalti

Un'enorme nuvola di fumo ha letteralmente avvolto lo stadio, costringendo i giocatori delle due squadre e il numeroso pubblico presente sugli spalti a scappare. Numerosi i video pubblicati sui social network dai presenti: in pochi istanti, lo 'Stade de la Source' è diventato teatro di un'aria irrespirabile per tutti. I giocatori delle due squadre hanno trovato rifugio negli spogliatoi per poi lasciare l'impianto mentre i tifosi, tra cui diversi bambini, hanno raggiunto di corsa le uscite di sicurezza tappandosi il naso per non inalare le sostanze tossiche.

Incendio a Orleans, i vigili del fuoco domano le fiamme

La situazione è poi rientrata con l'intervento dei vigili del fuoco che, giunti allo stadio mentre l'incendio divampava, sono riusciti a domare le fiamme scongiurando il peggio. Il ritorno alla normalità non ha però consentito la ripresa del match, interrotto sul punteggio dell'1-1 (in gol El Khoumisti su rigore per l'Orleans; pareggio di Venema per il Valenciennes, ndr): "Partita interrotta tra Orleans e Valenciennes. L'incendio è stato spento, ma la partita non riprenderà stasera", si legge nella nota pubblicata dal Championnat National sui propri canali ufficiali: "Forza a tutti i tifosi presenti sul posto e al club".