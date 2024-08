Tutti pazzi per Mason Greenwood: la Giamaica prova a convocarlo

Greenwood, la scelta della Giamaica

Le sue origini giamaicane, hanno portato la federazione a far partire l'iter burocratico per poterlo convocare. Dopo la Copa America, l'inglese Steve McClaren è stato nominato nuovo allenatore della Giamaica, ed ha ammesso di aver già avuto conversazioni con Greenwood: "Ho incontrato Mason al campo di allenamento del Manchester United circa tre settimane fa e abbiamo avuto una piccola conversazione. Volevo conoscere la realtà della situazione". Le procedure per avviare un cambio di nazionalità non sono mai semplici. Ma, in questi casi, il governo potrebbe accelerare il processo per consentire a McClaren di convocare Greenwood per li prossimi impegni della Giamaica, chiamata ad affrontare Cuba e Honduras nella Nations League. L'elenco dei convocati sarà annunciato il 30 agosto.