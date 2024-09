Uruguay, Suarez in lacrime annuncia il ritiro dalla nazionale

Luis Suarez ha annunciato il suo ritiro dalla nazionale uruguaiana . L'ex Liverpool e Barcellona giocherà la sua ultima partita contro il Paraguay valida per le qualificazioni per il prossimo Mondiale. L'attaccante lo ha annunciato con una conferenza stampa dove è scoppiato a piangere diverse volte.

Uruguay, Suarez si ritira: l'annuncio

Queste le sue parole in conferenza stampa: "Venerdì giocherò la mia ultima partita con la nazionale. È il momento giusto perché ho le mie ragioni.La giocherò con lo stesso entusiasmo della mia prima partita, nel 2007, con la voglia di quel bambino che iniziò a 19 anni. Mi hanno insegnato a donarmi sempre per il mio Paese. Ho dato il massimo, non ho nulla da rimproverarmi, ma voglio ringraziare tutti i tifosi che mi hanno incoraggiato in questi giorni, che riflettono ciò che ho rappresentato per il mio Paese e che mi lasceranno orgoglioso venerdì. Mi ritiro perché voglio fare un passo da parte, ho 37 anni. Ci sono tanti giocatori con proiezione, non voglio che gli infortuni mi fermino, fino all'ultima partita ho dato il massimo".

"Bielsa mi ha detto che contava su di me"

Suarez scoppia a piangere anche quando parla dei suoi figli: "Benja non voleva che mi ritirassi dalla Nazionale. Mia figlia maggiore capisce di più, si diverte perché sa cosa sta succedendo. L'addio di venerdì sarà un bel ricordo per loro. Voglio salutare la mia gente qui, cosa che non capita a molti. Bielsa mi ha detto che contava su di me, ma l'ho chiamato per confermare la decisione. Molti lo hanno capito, hanno capito che è il momento ideale".