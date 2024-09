Joao Mario svela: "Mi piaceva Zidane ma quando ho conosciuto Ronaldo..."

Joao Mario è ufficialmente passato dal Benfica al Besiktas. Oggi, il portoghese ex Inter si è presentato ai microfoni ufficiali del club esprimendo il suo entusiasmo per l'approdo nella squadra turca e parlando dei suoi idoli calcistici: "Ho scelto il Besiktas perché è un grande club conosciuto ovunque. Abbiamo grandi fan. Anche i miei amici Rafa Silva e Gedson Fernandes sono qui. Inoltre, il simbolo del mio club precedente, il Benfica, era l'aquila. Quindi mi è stato tutto molto chiaro. Volevo venire qui perché cercavo un cambiamento. Sono davvero felice di essere qui per aiutare la squadra. Penso che possiamo vincere trofei. Rafa Silva è stato assolutamente cruciale nella mia decisione. Ho giocato tante partite con lui e siamo davvero buoni amici. Guardavo tutte le sue partite perché giocava qui. Pertanto, ho iniziato a guardare il Besiktas in questa stagione. Fin dal primo momento ero convinto di voler entrare in questa squadra. Qui posso portare esperienza, maturità, gol e assist. Le cose che ho fatto con il Benfica la scorsa stagione.