Lautaro sul Pallone d'Oro: "Per la stagione che ho fatto, merito di..."

Una stagione da urlo, per Lautaro Martinez, quella passata. Con la maglia nerazzurra dell'Inter ha vinto lo scudetto della storica seconda stella, contribuendo con 24 gol. Mentre, con l'Albiceleste è stato protagonista della vittoria della Copa America grazie al suo gol nei supplementari della finale contro la Colombia. Nei giorni scorsi, giustamente, France Football lo ha inserito nella lista dei 30 candidati per il Pallone d'Oro e El Toro ha espresso il suo pensiero al riguardo ai microfoni di Tnt Sports dopo l'ultima partita tra Argentina e Cile in cui ha giocato titolare: "Vista la stagione che ho fatto, sicuramente merito di essere tra i finalisti. Ho lavorato molto duramente per arrivare a questi livelli, è la seconda volta di fila che rientro nei 30 candidati al Pallone d'Oro e penso di avere le carte in regola per starci".