Di Maria, addio all'Argentina in lacrime: l'omaggio di Dybala e compagni

Per l'Argentina di Dybala in gol con il 10 di Messi sulle spalle è stata, quella contro il Cile, una notte da ricordare. E non tanto per il 3-0 finale, che comunque ha regalato all'Albiceleste di Scaloni altri tre punti nella classifica per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, quanto per il saluto emozionante e commosso ad Angel Di Maria, che ha annunciato il suo addio alla nazionale campione del mondo.