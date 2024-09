Galatasaray, Osimhen lascia Istanbul e vola in Nigeria: il motivo

Toccata e fuga per Victor Osimhen a Istanbul in attesa di cominciare a fare sul serio. L'attaccante del Galatasaray , infatti, ha firmato col suo nuovo club in prestito , ha salutato i nuovi tifosi, ha scattato foto e ha partecipato al video del suo annuncio ufficiale. Poche ore in Turchia prima di ripartire.

Gli impegni di Osimhen in nazionale

Il centravanti, adesso, sarà impegnato per le gare della sua nazionale. Sui social ha postato il video del nuovo viaggio per le prossime partite con la Nigeria. Due gare in programma valide per la qualificazione alla prossima edizione della Coppa d'Africa. Il 7 settembre Nigeria-Benin, il 10 Rwanda-Nigeria. Poi per l'attaccante di proprietà del Napoli sarà tempo di tornare in Turchia per la sua nuova avventura.