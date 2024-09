Bolton, infortunio shock per Adeboyejo: fuori per uno starnuto

Ha dell'incredibile quanto accaduto in terza serie inglese, dove milita attualmente il Bolton di Ian Evatt. Ayomide Victor Adeboyejo , attaccante della nobile decaduta inglese, ha accusato un problema alla schiena e alle costole , peggiorato dopo un banale starnuto .

Infortunio shock per Victor Adeboyejo, non convocato dopo uno starnuto

Victor Adeboyejo, punta di diamante del reparto offensivo del Bolton, è stato escluso dai convocati per la partita contro il Barrow a causa di uno starnuto, che ha aggravato il fastidio alla schiena che si portava dietro dallo scorso 24 agosto: "Victor ha avuto un problema alla schiena negli ultimi giorni - ha spiegato il manager Ian Evatt - e uno starnuto ha peggiorato la situazione, che ci crediate o no", ha aggiunto alla vigilia del match. Il nigeriano è già andato a segno in questo avvio di campionato, mentre la squadra ha centrato la sua prima vittoria stagionale proprio senza l'apporto del classe '98, battendo a domicilio il Barrow con il punteggio di 2-3.

I tempi di recupero di Adeboyejo? A chiarirli è stato lo stesso Evatt: "Abbiamo già fatto dei test su di lui e avremo presto i risultati. È stato durante un contrasto nella partita con il Charlton, quindi stava bene, ma poi ha avuto un forte starnuto. Victor è un ragazzo forte e anche i suoi starnuti sono potenti - ha sottolineato con un sorriso -. Ha notato una ‘crepa' nelle costole e si spera sia solo un problema cartilagineo o muscolare, ma finché non si sottoporrà a una scansione non lo sapremo".