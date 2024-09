Mourinho e il derby con il Galatasaray di Osimhen, le frecciate: "Ero a letto e..."

L'attesa cresce. Sabato il derby tra Fenerbahce e Galatasaray , ovvero José Mourinho contro la squadra di Mertens e Osimhen . Una sfida molto sentita in Super Lig che l'allenatore portoghese sta già preparando a suo modo con dichiarazioni mai banali. Come le ultime dopo la vittoria in campionato contro il Kasimpasa per 2-0.

Le parole di Mourinho aspettando il derby

Mourinho ha ammesso di aver visto la gara del Galatasaray, quella vinta 5-0 contro il Rizespor e giocata sabato, ma per un semplice motivo: "Non avevo niente da fare, ero a letto e l'ho vista. Al derby non avevo ancora pensato. Ho solo visto la partita che era in tv". L'ex allenatore della Roma, durante l'intervista nel post-gara, ha anche scoperto dell'amicizia tra l'allenatore del Galatasaray, Okan Buruk, e l'arbitro dell'ultima sfida del Fenerbahce, Halil Umut Meler: "L'ho scoperto solo adesso, non lo sapevo, ma finché gli arbitri sono onesti, possono essere amici di presidenti, allenatori e giornalisti".