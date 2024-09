Carabao Cup: goleada del Manchester United, Fulham eliminato dopo 34 rigori

Serata di Carabao Cup, o Coppa di Lega inglese, in contemporanea con la prima giornata della nuova Champions. Dopo Premier League e Fa Cup, la terza competizione per importanza in Inghilterra è al terzo turno eliminatorio: in campo anche diverse squadre del miglior campionato al mondo, come il Manchester United. I Red Devils vincono agilmente per 7-0 contro il Barnsley all'Old Trafford.